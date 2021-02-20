Самуэльссон — о выступлении в эстафете: это был мировой класс

Биатлонист сборной Швеции Себастиан Самуэльссон описал выступление на последнем этапе эстафеты на чемпионате мира в Поклюке (Словения).



Самуэльссон начал этап шестым, но смог блестяще провести огневые рубежи, а на последнем круге обошёл россиянина Эдуарда Латыпова. В итоге у шведов второе место. Победили норвежцы. Россияне стали третьими.



«Это мировой класс. Всё-таки я чувствовал себя на удивление хорошо. Чувствовал, что просто сделаю своё дело и всё будет хорошо», — приводит слова Себастиана Самуэльссона SVT.



Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения

Мужчины. 4x7,5 км Эстафета



1. Норвегия – 1.12.27,4 (0 штрафных кругов + 8 доппатронов).

2. Швеция – отставание 33,1 (0+7).

3. Россия — + 50,9 (0+5).