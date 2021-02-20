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Самуэльссон — о выступлении в эстафете: это был мировой класс

Самуэльссон — о выступлении в эстафете: это был мировой класс
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Биатлонист сборной Швеции Себастиан Самуэльссон описал выступление на последнем этапе эстафеты на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

Самуэльссон начал этап шестым, но смог блестяще провести огневые рубежи, а на последнем круге обошёл россиянина Эдуарда Латыпова. В итоге у шведов второе место. Победили норвежцы. Россияне стали третьими.

«Это мировой класс. Всё-таки я чувствовал себя на удивление хорошо. Чувствовал, что просто сделаю своё дело и всё будет хорошо», — приводит слова Себастиана Самуэльссона SVT.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения
Мужчины. 4x7,5 км Эстафета

1. Норвегия – 1.12.27,4 (0 штрафных кругов + 8 доппатронов).
2. Швеция – отставание 33,1 (0+7).
3. Россия — + 50,9 (0+5).

Биатлон. ЧМ-2021. Поклюка, Словения
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
20 февраля 2021, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
1:12:27.4
2
Швеция
+33.1
3
Россия
+50.9
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