Самуэльссон — о выступлении в эстафете: это был мировой класс
Биатлонист сборной Швеции Себастиан Самуэльссон описал выступление на последнем этапе эстафеты на чемпионате мира в Поклюке (Словения).
Самуэльссон начал этап шестым, но смог блестяще провести огневые рубежи, а на последнем круге обошёл россиянина Эдуарда Латыпова. В итоге у шведов второе место. Победили норвежцы. Россияне стали третьими.
«Это мировой класс. Всё-таки я чувствовал себя на удивление хорошо. Чувствовал, что просто сделаю своё дело и всё будет хорошо», — приводит слова Себастиана Самуэльссона SVT.
Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения
Мужчины. 4x7,5 км Эстафета
1. Норвегия – 1.12.27,4 (0 штрафных кругов + 8 доппатронов).
2. Швеция – отставание 33,1 (0+7).
3. Россия — + 50,9 (0+5).
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