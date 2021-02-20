Дмитрий Губерниев: команда была готова сражаться за медаль — она её и завоевала

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев подвёл итоги мужской эстафетной гонки на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

Российские биатлонисты Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали бронзу, ставшую первой для команды на этих соревнованиях. На четверых они использовали пять дополнительных патронов.

«Невзирая на все наши проблемы, рассчитываю, что Каминский и Шашилов не просто продолжат работать со сборной, а что полнота принятия решений по составу и логистике будет именно на старших тренерах сборной. Искренне поздравляю Юрия Михайловича (Каминского. — Прим. «Чемпионата») с бронзой. Это, безусловно, его награда. Рассчитываю, что львиная доля команды будет работать именно с ним: те же Логинов и Елисеев, которые, в отличие от Халили, немножко захлебнулись с этой самоподготовкой.

Рассчитываю, что Каминский с Максимовым и помощниками будут готовить сборную. Сегодня, например, мы выстрадали бронзовую награду. Команда была готова сражаться за медаль — она её и завоевала. Молодцы», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.