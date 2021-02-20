Карим Халили: сработал на 100%. Может, даже чуть больше

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал дебют в эстафетной гонке на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Халили бежал первый этап, взял два доппатрона и отстал от лидера, норвежца Стурлы Холма Легрейда на 38 секунд. В итоге национальная команда завоевала бронзу.

«После индивидуалки рассчитывал на это. Даже до начала сезона думал об этом и очень этого хотел — попасть в эстафету на чемпионате мира. В глубине души надеялся.

Я практически всегда бегаю либо первый, либо последний этап. В этом сезоне тренеры давали мне именно первый этап. С Сергеем Белозёровым говорили, и он сказал, что, если получится бежать в эстафете на чемпионате мира, то нужно готовиться именно к первому этапу. Так что я на это настраивался. Сработал на 100%. Может, даже чуть больше.

Стал ли откровением первый этап на чемпионате мира? Нет, всё как обычно, все бегут очень быстро и стреляют очень точно.

Горы? Мне, в принципе, здесь нравится. Я нормально эту высоту переношу. В прошлом сезоне я провёл довольно-таки большой промежуток времени в горах. В этом плане меня всё устраивает. Сразу после «Ижевской винтовки» уехал проводить сбор в Обертиллиахе с прицелом на ЧМ. То есть я немало времени провел в среднегорье.

Задачи на масс-старт? Главное — получить удовольствие от гонки и показать все, на что способен. Впервые побегу гонку с общего старта на таком уровне.

В чём секрет успеха Легрейда, с которым пересекались по юниорам? Главное его преимущество — он в какой-то степени напоминает Фуркада в плане стабильности работы на рубеже. Один из лучших стрелков сейчас», — приводит слова Халили «Матч ТВ».