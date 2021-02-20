Эдуард Латыпов — о последнем круге эстафеты: были мысли только дойти до финиша

Российский биатлонист Эдуард Латыпов подвёл итог своего выступление в эстафетной гонке на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

Латыпов был финишёром национальной команды. Он получил эстафету от Александра Логинова третьим и сохранил для России бронзу, использовав один доппатрон. Круг между огневыми рубежами Эдуард прошёл на второй позиции, но на заключительном круге сразу же уступил её шведу Себастиану Самуэльссону.

«Не страшно ли было, понимая, что боремся за медаль? Таких мыслей не было сегодня. Выходил с настроем бороться. Хотел сохранить место. Знал, что будет борьба. На втором круге сохранял скорость, но на финише было видно, что мне тяжело очень.

Не слишком ли быстро прошёл второй круг? Я шёл в своём темпе, чтобы сохранить место. Знал, что на четвёртом этапе бегут сильные гонщики, и тут нельзя было давать слабинку.

Как контролировал эмоции на втором огневом рубеже? Всё прошло быстротечно. Главное — работать своим темпом. Было, конечно, напряжение, но оно не преобладало над сознанием. Старался отработать качественно, что у меня и получилось.

Промах? Всё равно, наверное, было напряжение, но ощущения его не было. Старался отстреляться в темпе, но была ошибка. Я принял решение работать в своём темпе. Достал один доппатрон, так что ничего страшного в этом не было.

Последний круг? Там уже была борьба с самим с собой, чтобы дотерпеть и сохранить свое место. Сегодня самочувствие тяжёлое. У меня были мысли только дойти до финиша. Других мыслей не было. После финиша нужно было время, чтобы отойти. Минут через 10 осознание пришло», — приводит слова Латыпова сайт Матч ТВ.