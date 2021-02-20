Самуэльссон — о словах Т. Бё: у меня 4 медали. Могу праздновать так бурно, как мне хочется

Биатлонист сборной Швеции Себастиан Самуэльссон отреагировал на издёвку Тарьея Бё после эстафетной гонки на чемпионате мира.
Норвежец сказал следующее: «Мы ждали Швецию. Именно поэтому поставили Ветле на последний этап. Хотели унизить Самуэльссона. Но всё выглядело так, будто шведы выиграли гонку. Они пришли к финишу со своим флагом. Но серебряный Себ… Для него серебро равносильно золоту. Нельзя финишировать с флагом, когда ты второй».
«Бё мне и лично это сказал после гонки. Ну не знаю, Тарьей. Теперь у меня четыре медали. Думаю, я могу праздновать так бурно, как мне хочется», — приводит слова Самуэльссона Aftonbladet.
Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения
Мужчины. 4x7,5 км Эстафета
1. Норвегия – 1.12.27,4 (0 штрафных кругов + 8 доппатронов).
2. Швеция – + 33,1 (0+7).
3. Россия — + 50,9 (0+5).
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