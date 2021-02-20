Йоханнес Бё: смотрел повтор эстафеты и думал: «А что, разве Швеция выиграла?»
Биатлонист сборной Норвегии Йоханнес Бё признался, что был удивлён, увидев, как швед Себастиан Самуэльссон финиширует с флагом на втором месте в эстафете. Команда Швеции проиграла норвежцам на чемпионате мира более 30 секунд.
«Очень бурная реакция на финише. Я смотрел повтор и думал: «А что, разве Швеция выиграла?». Но думаю, что это здорово, когда ты можешь показать радость в спорте, даже если не побеждаешь. Так что я радовался, видя Себа с флагом. Но сам бы я вряд ли взял в руки флаг, финишируя вторым или третьим», — приводит слова Йоханнеса Бё Sydsvenskan.
Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения
Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
1. Норвегия — 1.12.27,4 (0 штрафных кругов + 8 доппатронов)
2. Швеция — + 33,1 (0+7)
3. Россия — + 50,9 (0+5)
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