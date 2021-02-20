Йоханнес Бё обогнал Тихонова по количеству золота на чемпионатах мира
Биатлонист Йоханнес Бё, завоевав 20 февраля золотую медаль в составе сборной Норвегии в эстафете, вышел на третье место в истории по количеству наград высшей пробы на чемпионатах мира.
Это золото стало для него 12-м в карьере. Он обошёл Александра Тихонова и Франка Люка, у которых по 11 побед на мировых первенствах. Чаще золото ЧМ выигрывали только Мартен Фуркад и Уле-Эйнар Бьорндален.
Количество золотых наград ЧМ среди биатлонистов:
20 — Уле-Эйнар Бьорндален
13 – Мартен Фуркад
12 – Йоханнес Бё
12 – Эмиль Хегле Свендсен
11 – Тарьей Бё
11 – Александр Тихонов
11 – Франк Люк
Завтра Йоханнес Бё имеет шанс догнать Фуркада, если выиграет масс-старт. Заключительная гонка ЧМ-2021 в Словении начнётся в 17:15 мск.
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