Йоханнес Бё обогнал Тихонова по количеству золота на чемпионатах мира

Биатлонист Йоханнес Бё, завоевав 20 февраля золотую медаль в составе сборной Норвегии в эстафете, вышел на третье место в истории по количеству наград высшей пробы на чемпионатах мира.



Это золото стало для него 12-м в карьере. Он обошёл Александра Тихонова и Франка Люка, у которых по 11 побед на мировых первенствах. Чаще золото ЧМ выигрывали только Мартен Фуркад и Уле-Эйнар Бьорндален.



Количество золотых наград ЧМ среди биатлонистов:

20 — Уле-Эйнар Бьорндален

13 – Мартен Фуркад

12 – Йоханнес Бё

12 – Эмиль Хегле Свендсен

11 – Тарьей Бё

11 – Александр Тихонов

11 – Франк Люк



Завтра Йоханнес Бё имеет шанс догнать Фуркада, если выиграет масс-старт. Заключительная гонка ЧМ-2021 в Словении начнётся в 17:15 мск.