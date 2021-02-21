Чудов: надеялся, что Латыпов и Самуэльссон будут разбираться в финишном створе

Трёхкратный чемпион мира Максим Чудов прокомментировал бронзу сборной России в мужской эстафете на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

«Приятно, что наша команда заняла третье место в сложной плотной борьбе. И, конечно же, меня очень радует, что представитель башкирского биатлона Эдуард Латыпов вошёл в число тех, кто завоевал эту медаль.

Что касается самой эстафеты, то во время гонки менялись лидеры и преследователи. Была напряжённая обстановка на крайнем рубеже. Мы видели, что были риски. Как у нас, так и у наших соперников. Эдуард промазал один раз на заключительном рубеже, но, несмотря на это выдержал и достойно отработал на финишном круге, хотя мы видели, что ему уже было тяжело.

Могла ли быть борьба за серебро с Самуэльссоном? Было понятно, что Эдуарду уже нелегко, поскольку он отдал много сил на первых двух кругах. Я, конечно, надеялся, что они будут разбираться в финишном створе, но Самуэльссон, похоже, решил убежать сразу, и у него это получилось. Видимо, на каком-то отрезке Латыпов немного упустил момент, чтобы приблизиться к сопернику, и в дальнейшем сделать это ему уже было сложновато.

Верил ли, что российские биатлонисты завоюют медаль на этом чемпионате мира? Кто-то потерял надежду, кто-то верил — мы через всё это проходили. Это спорт — здесь всё может меняться через каждый день, час, минуту… Это определенный этап в жизни и в спортивной карьере, поэтому надо бороться, биться до конца», — приводит слова Чудова сайт «Матч ТВ».