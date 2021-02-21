Ханна Эберг — о подготовке к масс-старту ЧМ: съем столько еды, сколько смогу

Олимпийская чемпионка шведская биатлонистка Ханна Эберг рассказала о подготовке к масс-старту чемпионата мира по биатлону, который проходит в Поклюке (Словения).



«Самая тяжелое — предсезонная подготовка, в ходе которой все тренировки очень интенсивные и тяжёлые. Поддерживать энергию на приемлемом уровне, когда тренируешься, — задача не из простых. В это время организм теряет большое количество калорий. Как буду готовиться к масс-старту? Съем столько еды, сколько смогу», — приводит слова Эберг Expressen.



Отметим, что мужской и женский масс-старты станут заключительными гонками чемпионата мира по биатлону.



Обе гонки состоятся сегодня, 21 февраля. Начало женского масс-старта — в 14:30 мск, мужского – в 17:15 мск.

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