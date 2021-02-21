Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Самуэльссон: когда вижу перед собой русского, сразу начинаю чувствовать запах крови

Самуэльссон: когда вижу перед собой русского, сразу начинаю чувствовать запах крови
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
Аудио-версия:

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поделился эмоциями после участия в эстафете на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения), а также рассказал о соперничестве с россиянином Эдуардом Латыповом на четвёртом этапе гонки. Напомним, Самуэльссон начал этап шестым, но смог блестяще провести огневые рубежи, а на последнем круге обошёл Эдуарда. В итоге у шведов второе место. Победили норвежцы. Россияне стали третьими.

«Это выступление наглядно показало, какая мы сильная команда. Считаю мужскую эстафету невероятно крутой гонкой, потому что именно на неё мы ориентируемся в ходе летней и осенней подготовки. Мы тренируемся и поддерживаем друг друга, потому что знаем, что нам предстоит бежать вместе.

Приятно ли было обогнать Латыпова? Вообще, доволен серебряной медалью, но, когда вижу перед собой русского, сразу начинаю чувствовать запах крови», — приводит слова Самуэльссона Sydsvenskan.

Шведский биатлонист Фемлинг объяснил успех в эстафетной гонке ЧМ сплочённостью команды
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021