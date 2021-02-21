Текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на чемпионате мира по биатлону в Поклюке

Сегодня, 21 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоится женский масс-старт. Начало гонки — в 14:30 по московскому времени. Сборную России будут представлять Светлана Миронова и Ирина Казакевич, они получили 25-й и 26-й стартовые номера соответственно.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований: текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.



Напомним, вчера, 20 февраля, сборная России завоевала первую медаль чемпионата мира по биатлону — мужская эстафетная гонка 4х7,5 км принесла россиянам бронзу.



В 2020 году российские биатлонисты завоевали две награды на чемпионате мира. Обе медали выиграл Александр Логинов.