Текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на чемпионате мира по биатлону в Поклюке
Сегодня, 21 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоится женский масс-старт. Начало гонки — в 14:30 по московскому времени. Сборную России будут представлять Светлана Миронова и Ирина Казакевич, они получили 25-й и 26-й стартовые номера соответственно.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований: текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.
Напомним, вчера, 20 февраля, сборная России завоевала первую медаль чемпионата мира по биатлону — мужская эстафетная гонка 4х7,5 км принесла россиянам бронзу.
В 2020 году российские биатлонисты завоевали две награды на чемпионате мира. Обе медали выиграл Александр Логинов.
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