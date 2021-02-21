Хованцев прокомментировал 19-е и 20-е место Мироновой и Казакевич в масс-старте на ЧМ

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением о результате женского масс-старта на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Напомним, в гонке принимали участие россиянки Светлана Миронова и Ирина Казакевич, которые финишировали 19-й и 20-й соответственно.
«Ногами наши девочки шли неплохо, передвигались хорошо. А вот стрельба стоя очень плохая как у Казакевич, так и у Мироновой. Возможно, скорость соперниц была высоковата и на «стойке» это стало ощутимым. Гонка скоротечная и эмоциональная, расслабляться нельзя. Бендика и Хаузер шли до последнего рядом, но последний рубеж всё решил. В концовке проявили себя норвежки. Как понял, их план был — отработать стрельбу, а потом доработать ногами. В итоге втроём боролись за второе-третье место.
Что касается наших, возможно, у них в какой-то момент сработала психология, что нужно хорошо стрелять. Ничего страшного не было, и всё шло хорошо до «стойки». Тут лучше говорить с девочками, состояние могут объяснить они. Но шансы у нас сегодня были хорошие», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 21 февраля 2021
-
16:57
-
16:42
-
16:21
-
16:15
-
16:05
-
15:56
-
15:46
-
15:11
-
13:10
-
12:26
-
11:57
-
11:46
-
11:27
-
10:35
-
09:50
-
09:24
-
00:57
- 20 февраля 2021
-
23:55
-
23:36
-
23:17
-
21:56
-
21:55
-
21:29
-
20:55
-
20:40
-
20:36
-
20:25
-
20:18
-
20:12
-
19:58
-
19:42
-
19:41
-
19:33
-
19:26
-
19:04