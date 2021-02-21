Хованцев прокомментировал 19-е и 20-е место Мироновой и Казакевич в масс-старте на ЧМ

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением о результате женского масс-старта на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Напомним, в гонке принимали участие россиянки Светлана Миронова и Ирина Казакевич, которые финишировали 19-й и 20-й соответственно.



«Ногами наши девочки шли неплохо, передвигались хорошо. А вот стрельба стоя очень плохая как у Казакевич, так и у Мироновой. Возможно, скорость соперниц была высоковата и на «стойке» это стало ощутимым. Гонка скоротечная и эмоциональная, расслабляться нельзя. Бендика и Хаузер шли до последнего рядом, но последний рубеж всё решил. В концовке проявили себя норвежки. Как понял, их план был — отработать стрельбу, а потом доработать ногами. В итоге втроём боролись за второе-третье место.



Что касается наших, возможно, у них в какой-то момент сработала психология, что нужно хорошо стрелять. Ничего страшного не было, и всё шло хорошо до «стойки». Тут лучше говорить с девочками, состояние могут объяснить они. Но шансы у нас сегодня были хорошие», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Лиза Тереза Хаузер выиграла масс-старт на ЧМ в Поклюке, Миронова — 19-я