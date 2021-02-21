Драчёв: при переходе из юниорского биатлона во взрослый у нас идёт провал

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв подвёл итоги женского масс-старта на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).



«Казакевич и Миронова не очень качественно отстреляли. Миронова, если бы один рубеж чисто отстреляла, поборолась бы на уровне шестёрки-восьмёрки. Казакевич тоже могла бы лучше два рубежа стоя отстрелять. Понимаем, это её первый ЧМ, нужно дать продышаться, провыступаться. Тогда она станет более зрелой спортсменкой и более спокойной на рубежах. Пока волнения идут. Но это нормально в таком возрасте — 23 года. Конечно, хотелось бы, чтобы они раньше туда заходили хотя бы на Кубки, на чемпионаты. Но что делать, как есть.



При переходе из юниорского биатлона во взрослый у нас провал. Юниорские ЧМ выигрываем, а потом спортсмены, которых обходили, становятся чемпионами мира.



Чего не хватило? Качества стрельбы в первую очередь. Если бы стреляли на ноль, тогда да. Вот, пожалуйста, Хаузер обыграла всех трёх норвежек, которые на лыжах хороши. Это показатель стрельбы. Понятно, что она эмоционально посильнее наших, но не намного. Я бы сказал, она не намного сильнее Мироновой. Она тащит за счёт стрельбы, спокойствия, уверенности. Вот Жаклен как стреляет — 18 секунд без штрафов. Вот это качество», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Светлана Миронова стала третьей на лыжне в масс-старте на ЧМ