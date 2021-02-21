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Россия вошла в число девяти сборных, завоевавших медали на ЧМ-2021 по биатлону

Россия вошла в число девяти сборных, завоевавших медали на ЧМ-2021 по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Сборная России вошла в число девяти команд, завоевавших медали на чемпионате мира по биатлону, который проходил в Поклюке (Словения). Российские спортсмены, на счету которых одна бронзовая награда в мужской эстафете, поделили седьмое место с украинцами и белорусами.

Безоговорочную победу в медальном зачёте одержали норвежцы, на счету которых 14 медалей, 7 из которых золотые. Второе место заняли французы, завоевавшие два золота. По одной награде высшей пробы у сборных Швеции, Австрии и Чехии.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения
Итоговый медальный зачёт

1. Норвегия – 14 медалей (7 золотых, 3 серебряных, 4 бронзовых).
2. Франция – 7 (2, 2, 3).
3. Швеция – 6 (1, 3, 2).
4. Австрия – 3 (1, 2, 0).
5. Чехия – 1 (1, 0, 0).
6. Германия – 2 (0, 2, 0).
7. Россия – 1 (0, 0, 1).
7. Беларусь – 1 (0, 0, 1).
7. Украина — 1 (0, 0, 1).

Статистика чемпионата мира
ЧМ по биатлону кончился, и слава богу. А дальше лыжные гонки – там-то Россия всех порвёт!
Масс-старты в Поклюке завершились для российской команды так же, как и все предыдущие гонки, кроме мужской эстафеты. Без медалей.
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