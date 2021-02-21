Россия вошла в число девяти сборных, завоевавших медали на ЧМ-2021 по биатлону

Сборная России вошла в число девяти команд, завоевавших медали на чемпионате мира по биатлону, который проходил в Поклюке (Словения). Российские спортсмены, на счету которых одна бронзовая награда в мужской эстафете, поделили седьмое место с украинцами и белорусами.

Безоговорочную победу в медальном зачёте одержали норвежцы, на счету которых 14 медалей, 7 из которых золотые. Второе место заняли французы, завоевавшие два золота. По одной награде высшей пробы у сборных Швеции, Австрии и Чехии.



Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения

Итоговый медальный зачёт

1. Норвегия – 14 медалей (7 золотых, 3 серебряных, 4 бронзовых).

2. Франция – 7 (2, 2, 3).

3. Швеция – 6 (1, 3, 2).

4. Австрия – 3 (1, 2, 0).

5. Чехия – 1 (1, 0, 0).

6. Германия – 2 (0, 2, 0).

7. Россия – 1 (0, 0, 1).

7. Беларусь – 1 (0, 0, 1).

7. Украина — 1 (0, 0, 1).