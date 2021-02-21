Марте Рёйселанд объяснила, почему несколько минут лежала на снегу после финиша

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд объяснила, что с ней происходило после финиша на дистанции масс-старта на чемпионате мира в Поклюке (Словения). 30-летняя спортсменка пришла к финишу четвёртой и несколько минут лежала на снегу лицом вниз.



«Может, сейчас мне стоит быть более разочарованной, но я ещё сохраняю позитив. Очень рада, что снова обрела уверенность в стрельбе. Могу возвращаться домой с чистой совестью. После финиша мне было очень тяжело, очень-очень тяжело. Наверное, на меня накатили и усталость, и разочарование — всё вместе. Мне пришлось лежать там, чтобы немного переварить ситуацию. Я не была дома с Рождества, так что не терпится поскорее вернуться», — приводит слова Рёйселанд Dagbladet.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения

Масс-старт. Женщины



1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 36.05,7

2. Ингрид Ландмарк Тандреволд — + отставание 21,7

3. Тириль Экхофф — + 23,0

4. Марте Рёйселанд (все — Норвегия) — + 23,6

5. Лиза Виттоцци (Италия) — + 48,9…

19. Светлана Миронова — + 2.21,8

20. Ирина Казакевич (все — Россия) — + 2.25,3.