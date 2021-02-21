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Легрейд: четыре золота — ничего себе. Похоже, моя тактика сработала

Легрейд: четыре золота — ничего себе. Похоже, моя тактика сработала
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд прокомментировал победу в масс-старте на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Всего в его активе четыре золотые медали на этом турнире.

«Настоящее безумие. Сегодня у меня был очень хорошие день. Четыре золота — ничего себе. О таком и мечтать не мог. Я старался думать, что это всего лишь тренировка, а не чемпионат мира. Похоже, сработало. Думаю, буду следовать этой тактике и дальше», — приводит слова Легрейда NRK.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения
Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 36.27,2 (1 промах).
2. Йоханнес Дале (Норвегия) – отставание 10,2 (2).
3. Кентен Фийон Майе (Франция) – +12,8 (2)…
8. Йоханнес Бё (Норвегия) — +45,4 (5).
9. Александр Логинов (Россия) – +50,0 (2).
10. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +59,7 (3)…
14. Эдуард Латыпов (Россия) – +1.32,1 (2).
15. Матвей Елисеев (Россия) – +1.43,9 (3)…
20. Карим Халили (Россия) – +2.19,1(3).

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