Хованцев объяснил, как добиться таких же результатов в биатлоне, как у норвежцев

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев подвёл итоги выступления национальной команды на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).

Россияне завоевали одну медаль – бронзу в мужской эстафете.

«Мужчины начали хорошо выступать в январе, там были Оберхоф и Антхольц. У некоторых началась эйфория, типа мы в гору пошли. Я относился осторожно, наши лидеры были на Хмелёвских озёрах, кроме Логинова. Пребывание там давало шанс показать хороший результат в Оберхофе. Когда мы начали обыгрывать шведов, все стали говорить, что шведы посыпались. А они не посыпались, они с равнины пришли.

Я говорил, что к чемпионату будут готовиться все, даже аутсайдеры. Чемпионат это и показал. Я уверен, что окончательное место было неправильным, есть вопрос. Ещё раз скажу, что лучше было остаться в Антхольце. Жить на тысяче метров, а потом подниматься на 1600 — правильно. На таких же условиях нужно было переезжать в Словению. Мы всё это проходили, и тренеры наши тоже. Для Логинова, который остаётся нашим лидером, такая подготовка была бы хорошей ступенью для подготовки. Но он всё равно остаётся лучшим.

Что касается перспектив, нужно создавать систему развития биатлона: от юношей до основы. Нужны средства не только на основу, но и на всё остальное. Вот что нужно делать. Чем быстрее мы это сделаем, тем раньше у нас будут результаты работы как у норвежцев. У них эта система работает», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.