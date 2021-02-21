Стрельцов заменит Бабикова в составе мужской сборной России на Кубке мира

Кирилл Стрельцов заменит Антона Бабикова в составе мужской сборной России на восьмом и девятом этапах Кубка мира в Нове-Место (Чехия), сообщается на сайте «Матч ТВ» со ссылкой на информацию, полученную от старшего тренера национальной команды Юрия Каминского.

Остальными участниками мужской команды станут Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Саид Каримулла Халили и Евгений Гараничев, которые выступали на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

Восьмой и девятый этапы Кубка мира в Нове-Место должны пройти с 4 по 14 марта. В программе все виды эстафет, два спринта и две гонки преследования.

Напомним, на чемпионате мира – 2021 сборная России завоевала одну медаль – бронзу в мужской эстафете.