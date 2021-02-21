Жаклен объяснил своё странное поведение на последнем круге масс-старта

Французский биатлонист Эмильен Жаклен поделился впечатлениями от масс-старта на чемпионате мира в Поклюке (Словения).



Один из фаворитов гонки допустил пять промахов на втором огневом рубеже. Он был точен на третьем и четвёртом рубежах, но затем крикнул бежавшему рядом с ним шведу Йесперу Нелину, что тот может идти вперёд. В какой-то момент Эмильен остановился и обнял тренера французской команды. В итоге он дошёл до финиша, проиграв победителю Стурле Холму Легрейду более семи минут.



«Меня переполняют чувства грусти, некомпетентности, усталости, разочарования. Всё негативное, что только можно придумать. Это трудно объяснить. Я чувствовал в себе силы, хорошо провёл первую стрельбу. Отлично шёл по трассе, но затем произошла эта плачевная вторая стрельба. Борьба за победу превратилась в ничто. Я здесь не для того, чтобы занимать 25-е место или около того. Хочу быть на подиуме. Это было очень тяжело морально. Я не хотел быстро ехать просто так. Я сдался после той стрельбы. Мне сегодня хотелось бороться за победу», — приводит слова Жаклена Aftonbladet.

Жаклен на последнем круге отказался от борьбы, остановился и обнял тренера. Фото