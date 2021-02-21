Матвей Елисеев: что-то надо поменять, но не думаю, что тренера

Российский биатлонист Матвей Елисеев, подводя итоги выступления на чемпионате мира в Поклюке (Словения), заявил, что продолжит самоподготовку с тренером, чьё имя он не раскрывает.

«Впечатления от ЧМ? В любом случае есть медаль, но лично своим состоянием я, конечно, недоволен.

Во-первых, были ошибки в подготовке. Состояние было такое, что либо пан, либо пропал. Зато проверили. Летом на первом сборе я приехал и не потянул нагрузку. Возможно, следствие ковида, который был у меня в апреле. Он был не диагностирован, но есть антитела. Меньшую нагрузку приходилось делать летом.

У этого тренера была специальная методика подготовки, которая опробована на других людях. Она представляет собой небольшую перегрузку, а потом почти тотальный отдых. Я не успел восстановиться после этой перегрузки.

Продолжу ли работать с этим тренером после такого результата? Что-то надо поменять, но не думаю, что тренера. Ещё ошибка была в том, что по ходу было мало тестирований. Думаю, что буду покупать какой-то велостанок, чтобы делать тестирования раз в две недели и понимать, в какую сторону мы движемся.

Каковы шансы, что начну готовиться со сборной? Пока это обсуждается. Иногда можно присоединяться к команде, чтобы спарринговать в том числе. В контактной стрельбе у меня есть ошибки. Особенно на первом рубеже. Этого не хватает.

Хотел бы с кем-то тренироваться отдельно? Да, конечно, было бы хорошо, но мало кто согласится на такое. Нужен человек, который сильнее меня, чтобы я за ним тянулся.

С Логиновым? Есть такая мысль. Но у нас в этом году был сильно разный план. Не знаю, как получится в следующем. Он говорит, что это вполне интересный вариант. Тренироваться вдвоём, но по разным планам не несёт большого смысла. Мы должны проводить совместные скоростные тренировки, совместные стрелковые», — приводит слова Елисеева сайт «Матч ТВ».