Неудачник масс-старта Эмильен Жаклен расплакался во время интервью

Французский биатлонист Эмильен Жаклен не смог сдержать слёз во время интервью после масс-старта на чемпионате мира в Поклюке (Словения).
Обладатель золотой медали в гонке преследования, один из фаворитов масс-старта допустил пять промахов на втором огневом рубеже. Он был точен на третьем и четвёртом рубежах, но затем крикнул бежавшему рядом с ним шведу Йесперу Нелину, что тот может идти вперёд. В какой-то момент Эмильен остановился и обнял партнёра по французской команде Фабьена Клода. В итоге он дошёл до финиша, проиграв победителю Стурле Холму Легрейду более семи минут. В итоговом протоколе Жаклен 30-й.
В интервью Жаклен рассказал, что хотел бороться за победу, но понял, что после пяти промахов это уже невозможно. Доезжать до финиша ради 25-го места было морально тяжело, он не хотел этого делать.
Видео интервью Жаклена можно посмотреть на странице la chaine L'Équipe в «Твиттере».
- 21 февраля 2021
-
23:09
-
21:42
-
21:27
-
20:47
-
20:35
-
20:19
-
20:10
-
19:57
-
19:44
-
19:41
-
19:32
-
19:08
-
19:08
-
19:08
-
18:56
-
18:48
-
18:47
-
18:39
-
18:22
-
17:54
-
16:57
-
16:42
-
16:21
-
16:15
-
16:05
-
15:56
-
15:46
-
15:11
-
13:10
-
12:26
-
11:57
-
11:46
-
11:27
-
10:35
-
09:50