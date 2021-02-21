Неудачник масс-старта Эмильен Жаклен расплакался во время интервью

Французский биатлонист Эмильен Жаклен не смог сдержать слёз во время интервью после масс-старта на чемпионате мира в Поклюке (Словения).



Обладатель золотой медали в гонке преследования, один из фаворитов масс-старта допустил пять промахов на втором огневом рубеже. Он был точен на третьем и четвёртом рубежах, но затем крикнул бежавшему рядом с ним шведу Йесперу Нелину, что тот может идти вперёд. В какой-то момент Эмильен остановился и обнял партнёра по французской команде Фабьена Клода. В итоге он дошёл до финиша, проиграв победителю Стурле Холму Легрейду более семи минут. В итоговом протоколе Жаклен 30-й.

В интервью Жаклен рассказал, что хотел бороться за победу, но понял, что после пяти промахов это уже невозможно. Доезжать до финиша ради 25-го места было морально тяжело, он не хотел этого делать.

Видео интервью Жаклена можно посмотреть на странице la chaine L'Équipe в «Твиттере».