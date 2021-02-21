«Биатлонист должен спать с винтовкой». Павел Ростовцев — о секрете стабильной стрельбы

Трёхкратный чемпион мира, бывший тренер женской сборной России Павел Ростовцев выразил мнение, что Евгения Павлова и Светлана Миронова станут стабильно стрелять на «стойке», только если «будут спать с винтовкой».

«С Женей я не знаком, мы никогда не встречались, но её тренера Константина Попова знаю прекрасно — мы дружим, много лет бегали в одной команде. Сейчас постоянно созваниваемся, обсуждаем какие-то вопросы. В последнем разговоре я ему сказал: «Пока Женя не будет держать винтовку хотя бы по часу в день и тренажить, ничего у неё не получится». Мне бы очень хотелось, чтобы Павлова начала работать в этом направлении. На «свежачка» — есть в биатлоне такое выражение — тоже можно успешно пройти гонку. Но максимум одну. А вот серьёзная стрелковая база нарабатывается только через серьёзную работу. Через тренаж, через специфические упражнения. Когда мы, тренеры, говорим, что биатлонист должен спать с винтовкой, за этим стоит опыт очень многих поколений.

Миронова не видит смысла спать с винтовкой? Ну, так и результат налицо. Если Света не поменяет свою точку зрения в отношении работы на рубеже, больших успехов у неё не будет. Я более чем уверен, что у Николая Загурского, который сейчас работает с женской сборной, сохранились все цифры тех времен, когда в команде находились мы с Пихлером. Так вот, если ту же Миронову поставить на стрелковый тренажёр «Скат» и посмотреть такой показатель, как длина траектории за 0,5 — 0,3 до выстрела, которая в среднем должна составлять 100 мм, просто уверен, показатели Мироновой будут под 300. В то время как у тех же Зайцевой или Романовой эти цифры колебались в пределах 70-120 мм», — приводит слова Ростовцева RT.