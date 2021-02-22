Богалий: время Логинова уходит? Не думаю

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий высказала мнение о выступлении на чемпионате мира в Поклюке (Словения) Александра Логинова.

Логинов не смог защитить титул чемпиона мира в спринте и остался без личных медалей на турнире, лишь однажды попав в топ-10 (масс-старт). В составе сборной России Александр завоевал бронзу в мужской эстафете. Отметим, что именно Логинов на третьем этапе вывел команду на третье место, которое сумел сохранить Эдуард Латыпов.

«Время Логинова уходит? Не думаю. В биатлоне может случиться всё что угодно, если ты стреляешь без промахов. На чемпионате мира в Поклюке Саша не проваливался по скорости. Тут только претензии к стрелковой форме, необходимо к этому подойти серьёзнее. Он немного упустил этот момент в межсезонье. В любом случае мы видели отличную гонку в его исполнении на Кубке мира в Антхольце. Для того чтобы всегда показывать такую форму, необходимо работать усерднее», — приводят слова Богалий «Известия».