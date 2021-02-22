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Кристиансен — о поведении Жаклена: французское высокомерие во всей красе

Кристиансен — о поведении Жаклена: французское высокомерие во всей красе
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал поведение Эмильена Жаклена в масс-старте на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

Француз, проваливший стрельбу, на последнем круге крикнул бежавшему рядом с ним шведу Йесперу Нелину: «Можешь идти вперёд, мне всё равно». Кроме того, Эмильен в какой-то момент остановился и обнял партнёра по французской команде Фабьена Клода.

«Пожалуй, это французское высокомерие во всей красе. Типичные французы: когда они не способны бороться за победу, то им уже на всё наплевать», — приводит слова Кристиансена Expressen.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения
Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 36.27,2 (1 промах).
2. Йоханнес Дале (Норвегия) – отставание 10,2 (2).
3. Кентен Фийон Майе (Франция) – +12,8 (2)…
8. Йоханнес Бё (Норвегия) — +45,4 (5).
9. Александр Логинов (Россия) – +50,0 (2).
10. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +59,7 (3)…
14. Эдуард Латыпов (Россия) – +1.32,1 (2).
15. Матвей Елисеев (Россия) – +1.43,9 (3)…
20. Карим Халили (Россия) – +2.19,1(3).

Жаклен объяснил своё странное поведение на последнем круге масс-старта
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