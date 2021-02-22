Светлана Миронова объяснила свои промахи в масс-старте на чемпионате мира

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала выступление в масс-старте на чемпионате мира в Поклюке. Она заняла 19-е место, допустив 6 промахов.

«У меня был третий ход? Ничего себе. Вот это несутся люди. Я бежала на все деньги, казалось, что никто быстрее меня не бежит. Это шутка. Мне действительно было очень классно. Понравилось моё состояние на дистанции. Сегодня, наверное, впервые было такое лёгкое самочувствие, что ты реально бежишь и можешь бороться хоть с кем», — приводит слова Мироновой сайт «Матч ТВ».

Светлана также объяснила свои промахи в гонке.



«Они случились из-за того, что я медленно подошла на третий рубеж. Я шла за девчонками, у меня упал пульс. Когда пришла на рубеж, начала ещё больше перевосстанавливаться. У нас есть такой пульс — где-то около 150 — когда начинается тремор. Я стреляю и не понимаю, почему у меня промахи. Поэтому уже на следующий круг я пошла своим темпом. Почему не шла своим темпом? Просто встала за девчонками в спину. Подумала, что сейчас сэкономлюсь, приду на рубеж как надо — и получила за это 4 промаха», — сказала Миронова.

Победительницей гонки стала Лиза Тереза Хаузер из Австрии.