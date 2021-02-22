Миронова прокомментировала слова Казакевич о чешских биатлонистках, которые «воротят нос»
Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала слова партнёрши по команде Ирины Казакевич о соперницах из Чехии. Во время чемпионата мира в Поклюке Ирина рассказала, что представители сборной Чехии не слишком дружелюбно к ней относятся: «Конечно, сборная Чехии… С кем-то здороваешься – воротят нос».
«Я не могу сказать, что мы близко общаемся, но Маркета Давидова всегда здоровается. Я не вижу какого-то неуважения, все здороваются и общаются, никаких проблем нет. Я такого не замечала. Но мы все разные: кто хочет общаться, тот общается, кто не хочет, тот не общается», — приводит слова Мироновой ТАСС.
В масс-старте на чемпионате мира в Поклюке Миронова заняла 19-е место, Казакевич — 20-е. Победу держала Лиза Тереза Хаузер из Австрии.
Светлана Миронова объяснила свои промахи в масс-старте на чемпионате мира
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