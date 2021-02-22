Драчёв: резервная сборная России по биатлону по возрасту старше основной. Кошмар, нонсенс!

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о проблемах в российском биатлоне.

«Мы гоняемся за медалями в юниорском первенстве, нам бы быстрее выиграть на юношеском уровне. У нас какая-то отчётность существует, мы не работаем на перспективу. Такая же ситуация у команды, пришедшей в СБР вместе с Майгуровым. Им надо сегодня дать результат, они и набрали всех, кого могут, не думая о дальнейших шагах.

Скажите, где резервная команда? Она по возрасту старше основной команды! Это же кошмар! Нонсенс! Где юниоры, юноши, молодёжь, которые вышли? Они сидят дома, потому что тех, кто был вне топ-10, нужно было пристроить. Они вроде в основной состав не попадают, их надо куда-то деть.

В резервной сборной тренируют пенсионеров, которые давно должны были закончить. А сколько денег тратится на всё это? Если посмотреть, сколько средств уходит на биатлон каждый год, то одна бронзовая медаль не стоит таких денег. Можно просто сказать спортсменам, чтобы они тренировались сами и собирались за месяц до чемпионата мира, и всё. Результат будет таким же, только государство огромные деньги сохранит», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».