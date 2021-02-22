Владимир Драчёв: российский биатлон уже долетел до дна. Видимо, так надо

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился мнением о проблемах в российском биатлоне.

«Вы посмотрите на состав правления и руководства СБР, там все те же лица, кто привёл биатлон в это чудесное время, то есть к развалу. И сейчас они пришли обратно, чтобы сделать это ещё раз.

Похоже, российскому биатлону так надо, раз делегаты голосуют за них на выборах. Видимо, нашему биатлону надо упасть так глубоко, чтобы выкарабкиваться. До дна мы уже долетели. Нужно садиться всем, кто хочет помочь, и организовать какую-то работу на исправление ситуации.

В биатлоне что плохо? Все тянут в разные стороны, как лебедь, рак и щука. И договориться очень сложно. Я, когда пришёл в СБР, сходил к Прохорову, сказал ему: мол, Михаил Дмитриевич, давайте так и так. А он ответил: «Нет, больше в этой «дружной» биатлонной семье я не участвую». Хватило ему», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».