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Анатолий Хованцев назвал основную проблему российского биатлона

Анатолий Хованцев назвал основную проблему российского биатлона
Биатлон / Кубок мира 0
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев оценил состав женской команды и рассказал об основной проблеме отечественного биатлона.

«Ресурс, который у нас есть в женской команде, ограничен. Молодёжь, которую хотелось бы видеть в составе основной команды, — прежде всего Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко. Посмотрим, как они будут выступать на юниорском чемпионате мира, но нам нужны новые люди.

Основная проблема — у нас нет системы подготовки, которая есть у норвежцев. Нужно помочь регионам в юношеском биатлоне, поставить на эти команды тренеров, которые работали бы на перспективу, выстроить стратегическую линию подготовки от юношей до основного состава. Да, на это нужно время, но без этого нам не выйти из того положения, в котором мы сейчас находимся", — приводят слова Хованцева «Известия».

На чемпионате мира в Поклюке сборная России завоевала одну бронзовую медаль.

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