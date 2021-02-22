Богалий: в Антхольце сборная России была боеспособна, на чемпионате мира что-то сломалось

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий оценила выступление сборной России на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).

«Я выступаю за то, чтобы в состав входили спортсмены, которые показывают результат. В Антхольце команда была боеспособна, она могла бороться. На чемпионате мира что-то сломалось. Нужно смотреть, что было сделано в летний период. Изучать тренировочный процесс — интенсивность, объёмы и пульсовые данные. По каждому спортсмену надо работать индивидуально, нельзя всех под одну гребёнку. Если подойти к делу более ювелирно, то будет результат», — приводят слова Богалий «Известия».

На чемпионате мира 2021 года сборная России завоевала всего одну медаль — в мужской эстафете.