«Настоящие мошенники проиграли». Норвежский журналист — о России на ЧМ по биатлону

Норвежский журналист Эстен Сетер опубликовал статью на сайте издания Dagbladet, в котором прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира по биатлону. Российская команда завоевала лишь одну медаль, а именно бронзу в мужской эстафете.
«Было бы хорошо, если бы такая большая биатлонная нация выступала хорошо. Но все эти поражения России — признак того, что спорт стал чище.
Раньше русские побеждали нечестно, но теперь им не повезло. Особенно это видно по выступлениям женщин, где допинг в наибольшей степени влияет на результаты и где российских биатлонисток по очереди выгоняют из спорта за обман. Вероятно, они настолько уничтожили сами себя за годы допинговой системы, что сейчас не могут выступать в условиях строжайшего контроля. Нет лучшей новости для спорта, чем то, что мошенники наказали сами себя.
Самое главное, что спорт в целом стал сильнее. Поскольку настоящие мошенники проиграли», — написал журналист.
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