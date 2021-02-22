Ингрид Ландмарк Тандреволд — о масс-старте на ЧМ: последняя стрельба была личной

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд прокомментировала завоевание серебряной медали в масс-старте на чемпионате мира в Поклюке.

«Сначала на последнем круге я пыталась догнать Марте и „зацепиться“ за ней. У меня получилось, и вскоре мы начали догонять Лизу Виттоцци, даже вышли вперёд. Тогда я обрадовалась — значит, теперь мы боролись за серебро, а не за бронзу и четвёртое место. Я старалась держаться у Марте за спиной для финишного рывка, но услышала, что к нам приближается Тириль. Мы тренируемся вместе уже целую вечность, и за всё это время я ни разу не победила Тириль в спринте. Так что пришлось использовать все свои силы, чтобы выйти вперёд и хоть немного оторваться.



Для меня было важно доказать себе, что в сложных ситуациях я могу справиться с волнением и закрыть все мишени на решающем огневом. Последняя стрельба была личной. Я вспоминала свою стрельбу в индивидуальной гонке, чтобы настроиться на гонку. Сегодня на рубежах я была очень спокойной и внимательной. Может, я стреляла дольше остальных, но у меня получалось нивелировать отставание за счёт скорости на трассе.



После этапа в Антхольце я смогла поехать домой и немного отвлечься — побыть просто Ингрид, а не Ингрид-биатлонисткой. Было приятно видеть, что меня ценят и любят, несмотря на мои результаты в гонках. Я смогла отстраниться и увидеть, что моя жизнь достаточно прекрасна и, может, биатлон даже не лучшая её часть. Думаю, для меня это было очень важно. После этого я приехала на чемпионат мира с позитивным настроем. Всё это время я чувствую себя очень спокойно и радостно.



Я очень мотивирована на остаток сезона. Хочу продолжать работать на огневых с чувством спокойствия и равновесия и реализовать себя как биатлонистка», — цитирует Тандреволд Biathlon.com.ua.

Победительницей гонки стала представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер. Бронза досталась норвежке Тириль Экхофф.