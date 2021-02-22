Лариса Куклина: в последний день ЧМ удалось съездить в Блед. Хорошо провела время!

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, как провела время в заключительный день чемпионата мира в Поклюке (Словения). Спортсменка не принимала участия в масс-старте.
«В последний день чемпионата удалось съездить в Блед. Хорошо провела время! Отправляемся домой на перезагрузку», — написала Куклина.
Пост доступен в «инстаграме» Ларисы Куклиной.
В масс-старте у женщин принимали участие две россиянки. Светлана Миронова заняла 19-е место, Ирина Казакевич стала 20-й. Победительницей масс-старта стала Лиза Тереза Хаузер из Австрии. Серебряная и бронзовая медали достались представительницам Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд и Тириль Экхофф соответственно.
Сборная России на чемпионате мира в Поклюке завоевала одну медаль — бронзу в мужской эстафете.
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