Губерниев: Логинов получает зарплату из бюджета. Отказывая СМИ, он отказывает фанатам

Известный комментатор Дмитрий Губерниев упрекнул российского биатлониста Александра Логинова, который не пожелал общаться с представителями прессы во время чемпионата мира в Поклюке (Словения).

«Логинов получает зарплату в центре спортивной подготовки, ему платит зарплату регион, а всё это берётся из бюджета Российской Федерации за счёт налогов людей. Люди хотят слышать и знать, что Саша Логинов думает на этом чемпионате мира. Отказывая журналистам, Логинов, за которого я болею и переживаю, отказывает в конечном счёте своим поклонникам. Мы должны это понимать.

Людям, которые оправдывают такие поступки, не интересен сам спортсмен Логинов. У них интерес только от старта и до финиша, а на самого Александра ему наплевать. Норвежец Стурла Легрейд стоял перед стартом гонки в очереди на интервью, а потом победил. Но не все наши доросли до такого уровня. Саша что-то пытается найти в себе, но не всегда получается. На чемпионате мира он был не готов, и мы это видели», — цитирует Губерниева News.ru.