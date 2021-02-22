Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российских биатлонистов на чемпионате мира в Поклюке. Сборная России завоевала всего одну медаль — бронзу в мужской эстафете. Призёрами чемпионата мира стали Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«Чтобы не было разночтений, итоги чемпионата мира по биатлону персонально:

— Карим Халили — для него это был турнир возможностей, которые он реализовал. Молодец!

— Эдик Латыпов провёл лучшие личные гонки, что очень неплохо. И, конечно, помог в эстафете. Это движение вверх!

— Логинову и Елисееву спасибо за эстафету. Но в целом турнир они провели ниже своих возможностей.

— Гараничев и Бабиков без оценки», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.