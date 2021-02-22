Чепиков: не вижу смысла постоянно менять тренеров, но тема с Фуркадом кажется интересной

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков сообщил, что не видит смысла менять тренеров после неудачного выступления сборной России на чемпионате мира в Поклюке.
«Мы так часто меняем тренеров, что уже приходится их уговаривать, чтобы они работали. Так что моё мнение — нужно дать поработать. Вот, например, в лыжах долго и успешно трудится Юрий Викторович Бородавко. Я ещё у него тренировался, когда готовился к Олимпиаде-98 в Нагано. Я тогда был лыжником. Уже сколько времени прошло с тех пор! Но у этого специалиста накоплен богатый опыт, проведён серьёзный анализ. Не вижу смысла в том, чтобы постоянно менять тренеров, искать других специалистов, уговаривать их, платить очень большие деньги зарубежным тренерам. Но тема с Мартеном Фуркадом мне кажется интересной. Но будут ли договорённости, это непонятно.
Смогла бы сборная России с Фуркадом в тренерском штабе добиться позитивных результатов? Мне кажется, да. Потому что у французов прогрессивные методики. На мой личный взгляд, они прогрессивнее наших. Да и сам Фуркад ещё как играющий тренер, где-то может подсказать по технике передвижения на собственном примере. Он наглядно это показал бы сам», — приводит слова Чепикова сайт Матч ТВ.
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