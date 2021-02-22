Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Чепиков: не вижу смысла постоянно менять тренеров, но тема с Фуркадом кажется интересной

Чепиков: не вижу смысла постоянно менять тренеров, но тема с Фуркадом кажется интересной
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
Аудио-версия:

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков сообщил, что не видит смысла менять тренеров после неудачного выступления сборной России на чемпионате мира в Поклюке.

«Мы так часто меняем тренеров, что уже приходится их уговаривать, чтобы они работали. Так что моё мнение — нужно дать поработать. Вот, например, в лыжах долго и успешно трудится Юрий Викторович Бородавко. Я ещё у него тренировался, когда готовился к Олимпиаде-98 в Нагано. Я тогда был лыжником. Уже сколько времени прошло с тех пор! Но у этого специалиста накоплен богатый опыт, проведён серьёзный анализ. Не вижу смысла в том, чтобы постоянно менять тренеров, искать других специалистов, уговаривать их, платить очень большие деньги зарубежным тренерам. Но тема с Мартеном Фуркадом мне кажется интересной. Но будут ли договорённости, это непонятно.

Смогла бы сборная России с Фуркадом в тренерском штабе добиться позитивных результатов? Мне кажется, да. Потому что у французов прогрессивные методики. На мой личный взгляд, они прогрессивнее наших. Да и сам Фуркад ещё как играющий тренер, где-то может подсказать по технике передвижения на собственном примере. Он наглядно это показал бы сам», — приводит слова Чепикова сайт Матч ТВ.

Мартен Фуркад не исключил, что согласился бы стать тренером сборной России по биатлону
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021