Американская биатлонистка: люди имеют право осуждать Логинова за допинг. Ему с этим жить

Американская биатлонистка Клэр Игэн поделилась мнением о чемпионе мире 2020 года Александре Логинове. Напомним, несколько лет назад Логинов отбыл дисквалификацию за применение эритропоэтина. Россиянин не раз оказывался под огнём критики со стороны зарубежных спортсменов.

«Правила таковы, что после дисквалификации вы имеете полное право вернуться и снова выступать. Если будет возможность, я без проблем поздравлю Александра лично с хорошим результатом. Но при этом другие люди имеют право осуждать его за употребление ЭПО. Александр обрёк себя на это, когда сделал такой выбор. Теперь ему с этим жить.

Почему люди принимают такое решение — использовать допинг, что ими движет? Об этом порой говорят спортсмены из других стран, но никогда — из России. Я никогда не слышала, чтобы кто-то из россиян публично осудил товарищей по команде, которые принимали допинг», — приводит слова Игэн «Спорт-экспресс».