Алимбекова: когда сама себе отвечу и исправлюсь, увидим результат

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова на своей официальной странице в «Инстаграме» вспомнила об участии в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). В заключительной гонке турнира Динара финишировала 26-й.
«Масс-старт всё ещё ощущается у меня только до первого рубежа. Затем Динара вспоминает, как ещё год назад она наблюдала за гонкой лучших в качестве болельщика и начинает волноваться️. Зачем? Почему? Когда сама себе отвечу и исправлюсь, увидим результат. Всем спасибо за поддержку! Чемпионат мира завершился, после небольшой передышки продолжим в Чехии и Швеции», — написала Алимбекова.
Напомним, что победителем масс-старта стала Лиза Тереза Хаузер из Австрии. Серебряная и бронзовая медали достались представительницам Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд и Тириль Экхофф соответственно.
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