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Максим Чудов: насколько вижу со стороны, внутри сборной сумбур и анархия

Максим Чудов: насколько вижу со стороны, внутри сборной сумбур и анархия
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Трёхкратный чемпион мира Максим Чудов поделился мнением о положении дел внутри сборной России.

«Мы тренировались и никогда не позволяли себе вступать с тренерами в дискуссии. Считаю, если спортсмен попал в сборную, он обязан выполнять всё, что говорит ему старший тренер. Старший, а не личный, потому что именно этот человек отвечает за команду и несёт ответственность за результат. А ты только в том случае имеешь право сказать, если вдруг результата не получилось: «Я сделал всё что мог».

Но смотрите, что получается сейчас: спортсмены тренируются вроде бы в команде, но по планам личных тренеров. Я давно уже не нахожусь в команде, не знаю внутренней кухни, да и не хочу её знать. Но, насколько вижу со стороны, внутри сборной сумбур и анархия. Нет диалога между тренерами и спортсменами, а это неправильно», — приводит слова Чудова «RT на русском».

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