Максим Чудов: насколько вижу со стороны, внутри сборной сумбур и анархия

Трёхкратный чемпион мира Максим Чудов поделился мнением о положении дел внутри сборной России.
«Мы тренировались и никогда не позволяли себе вступать с тренерами в дискуссии. Считаю, если спортсмен попал в сборную, он обязан выполнять всё, что говорит ему старший тренер. Старший, а не личный, потому что именно этот человек отвечает за команду и несёт ответственность за результат. А ты только в том случае имеешь право сказать, если вдруг результата не получилось: «Я сделал всё что мог».
Но смотрите, что получается сейчас: спортсмены тренируются вроде бы в команде, но по планам личных тренеров. Я давно уже не нахожусь в команде, не знаю внутренней кухни, да и не хочу её знать. Но, насколько вижу со стороны, внутри сборной сумбур и анархия. Нет диалога между тренерами и спортсменами, а это неправильно», — приводит слова Чудова «RT на русском».
- 23 февраля 2021
-
20:05
-
19:25
-
18:41
-
14:01
-
08:34
-
08:28
- 22 февраля 2021
-
22:07
-
20:49
-
18:35
-
16:12
-
15:28
-
15:21
-
14:30
-
14:15
-
14:12
-
14:11
-
13:59
-
13:26
-
12:48
-
12:13
-
12:02
-
11:49
-
11:24
-
11:02
-
10:11
-
10:07
-
09:52
-
09:38
-
09:36
-
09:24
-
09:10
-
09:03
-
08:53
-
00:41
-
00:38