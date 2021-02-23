Йоханнес Бё поговорил по-русски
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о словах, которые знает в русском языке.
«Знаю слово «спасибо» по-русски. Если ещё подумать, могу вспомнить слово «бабушка». Хотя точно не знаю, что оно означает. Вроде, пожилая женщина или что-то в этом роде. Хотя к лыжным гонкам это, конечно, никакого отношения не имеет», — сказал Йоханнес в эфире NRK Sport в «Инстаграме».
Сообщалось, что, завоевав 20 февраля золотую медаль в составе сборной Норвегии в эстафете на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения), Йоханнес Бё вышел на третье место в истории по количеству наград высшей пробы на чемпионатах мира. Это 12-е в карьере золото Бё, что позволило ему обойти Александра Тихонова и Франка Люка, у которых по 11 побед на мировых первенствах.
Йоханнес Бё обогнал Тихонова по количеству золота на чемпионатах мира
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