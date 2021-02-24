Драчёв показал, как парится в бане, и разместил поздравление с Днём защитника Отечества

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв на своей официальной странице в «Инстаграме» разместил поздравление с Днём защитника Отечества и показал фотографии из бани.



«С праздником, дорогие друзья! С 23 Февраля! Всем — крепкого здоровья, силы духа, всегда отличного настроения и с лёгким паром! Баня — это сила. В здоровом теле здоровый дух! С 23 Февраля!» — написал Драчёв.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Драчёва в «Инстаграме».

Ранее Драчёв поделился мнением о проблемах в российском биатлоне. Отметим, что на чемпионате мира по биатлону, который проходил в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля, россияне завоевали лишь одну медаль — бронзу в мужской эстафетной гонке.