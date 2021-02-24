Максим Чудов: Логинов готов вернуть деньги, которые в него были вложены?

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Максим Чудов раскритиковал чемпиона мира 2020 года в спринте Александра Логинова за решение тренироваться на самоподготовке.

«На людей точно так же выделяются государственные средства, им обеспечиваются все условия для работы, кто-то должен за это отвечать? Откуда тренер знает — может, человек вообще на лыжню не выходил, а лежал дома и книжки читал.

И как быть, если у лидера команды (Логинова. — Прим. «Чемпионата») на главном старте сезона не оказывается медалей, ради которых вся индивидуальная подготовка затевалась? Он готов вернуть деньги, которые были в него вложены? Думаю, что нет», — приводит слова Чудова «RT на русском».

Также Чудов прокомментировал предположение, что Логинов вообще не задумывается о том, как стремительно уходит былая слава и как быстро даже великий спортсмен может оказаться никому не нужным.

«Вот сейчас он это и почувствует. Как почувствовал я сам, когда после Игр в Ванкувере травмировал спину и остался со всеми своими проблемами один на один», — добавил он.