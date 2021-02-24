Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий обратилась к биатлонистам сборной России. Напомним, на чемпионате мира в Поклюке (Словения), который проходил с 10 по 21 февраля, национальная команда завоевала лишь одну медаль, а именно бронзу в мужской эстафете.
«Мы весной всегда начинаем с того, кого надо поругать за все наши неудачи. Я бы хотела обратиться ко всем нашим спортсменам, чтобы они сами решили и поняли то, что они делают так, а что — нет. Если спортсмен хочет, то он будет стараться», — рассказала Богалий в эфире телеканала «Матч ТВ».
Также Богалий указала на проблемы со стрельбой. По её мнению, особенно это касается Светланы Мироновой.
«Вижу большие проблемы в стрелковой части. Особенно у девочек. Той же Свете Мироновой надо пахать и пахать», — добавила Богалий.
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