Драчёв: сборная России поднялась на высоту, на которой проходил ЧМ. Никто так не делает

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв объяснил, почему, по его мнению, национальная команда провалилась на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Напомним, на турнире, который проходил с 10 по 21 февраля, сборная России по биатлону завоевала лишь одну медаль, а именно бронзу в мужской эстафете.

По словам Драчёва, тренерский штаб ошибся с выбором места проведения сбора перед чемпионатом мира.

«Итоги чемпионата мира? Я бы назвал это провалом. Надо делать выводы после такого турнира. Мы уже не знаем, на что и как сослаться, чтобы себя оправдать. Сборная России поднялась на высоту, на которой проходил чемпионат мира. Никто так не делает», — рассказал Драчёв в эфире «Матч ТВ».