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Драчёв: сборная России поднялась на высоту, на которой проходил ЧМ. Никто так не делает

Драчёв: сборная России поднялась на высоту, на которой проходил ЧМ. Никто так не делает
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв объяснил, почему, по его мнению, национальная команда провалилась на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Напомним, на турнире, который проходил с 10 по 21 февраля, сборная России по биатлону завоевала лишь одну медаль, а именно бронзу в мужской эстафете.

По словам Драчёва, тренерский штаб ошибся с выбором места проведения сбора перед чемпионатом мира.

«Итоги чемпионата мира? Я бы назвал это провалом. Надо делать выводы после такого турнира. Мы уже не знаем, на что и как сослаться, чтобы себя оправдать. Сборная России поднялась на высоту, на которой проходил чемпионат мира. Никто так не делает», — рассказал Драчёв в эфире «Матч ТВ».

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