Губерниев: какая Фуркаду сборная России? Нашей команде подошёл бы Мазе

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев высказал своё мнение о возможном приглашении пятикратного олимпийского чемпиона француза Мартена Фуркада в тренерский штаб сборной России.

Ранее Фуркад не исключил, что обдумал бы приглашение из России, если ему дадут карт-бланш. На чемпионате мира в Поклюке сборная России завоевала одну медаль — бронзу в мужской эстафете.



«Фуркад — в сборной России? Мартен на вопрос-хайп ответил очень большим хайпом. Это разговоры в пользу бедных. Какая Фуркаду сборная России? По менталитету нашей команде подошёл бы Зигфрид Мазе, но он сейчас занят. Возможно, после Олимпиады имеет смысл его попробовать. Он всегда к нам хорошо относился, он классный специалист и очень объективный человек», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».