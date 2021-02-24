Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Губерниев: какая Фуркаду сборная России? Нашей команде подошёл бы Мазе

Губерниев: какая Фуркаду сборная России? Нашей команде подошёл бы Мазе
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
Аудио-версия:

Известный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев высказал своё мнение о возможном приглашении пятикратного олимпийского чемпиона француза Мартена Фуркада в тренерский штаб сборной России.

Ранее Фуркад не исключил, что обдумал бы приглашение из России, если ему дадут карт-бланш. На чемпионате мира в Поклюке сборная России завоевала одну медаль — бронзу в мужской эстафете.

«Фуркад — в сборной России? Мартен на вопрос-хайп ответил очень большим хайпом. Это разговоры в пользу бедных. Какая Фуркаду сборная России? По менталитету нашей команде подошёл бы Зигфрид Мазе, но он сейчас занят. Возможно, после Олимпиады имеет смысл его попробовать. Он всегда к нам хорошо относился, он классный специалист и очень объективный человек», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».

«У нас на чемпионате мира команды не было». Губерниев нашёл причины неудач сборной России
А ещё Дмитрий отверг идею приглашения Мартена Фуркада в Россию. Нашей биатлонной команде француз не подходит.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021