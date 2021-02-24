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Логинов и Миронова продолжают лидировать в рейтинге СБР

Представитель Тюменской области Александр Логинов и биатлонистка из Свердловской области Светлана Миронова продолжают возглавлять рейтинги Союза биатлонистов России (СБР).

На прошедшем чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) российские спортсмены завоевали одну медаль — бронзовую в мужской эстафете.

Отметим, что состав сборной России на этапы Кубка мира формируется на основе рейтингов СБР.

Рейтинг СБР

Мужчины

1. Александр Логинов (Тюменская область) — 1262

2. Матвей Елисеев (Москва) — 1126

3. Эдуард Латыпов (Башкортостан) — 1073

4. Карим Халили (Москва) — 863

5. Кирилл Стрельцов (Московская область) — 714

6. Семён Сучилов (ХМАО-Югра) — 667

7. Евгений Гараничев — 575

8. Евгений Идинов (оба — Тюменская область) — 547

9. Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра) — 536

10. Василий Томшин (Санкт-Петербург) — 520

Женщины

1. Светлана Миронова (Свердловская область) — 995

2. Ульяна Кайшева (Удмуртская Республика) — 876

3. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО) — 833

4. Анастасия Егорова (Мурманская область) — 780

5. Валерия Васнецова (Пермский край) — 759

6. Наталья Гербулова (Красноярский край) — 755

7. Евгения Павлова (Новосибирская область) — 714

8. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) — 698

9. Татьяна Акимова (Тюменская область) — 684

10. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 660