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Логинов и Миронова продолжают лидировать в рейтинге СБР

Логинов и Миронова продолжают лидировать в рейтинге СБР
Биатлон / Чемпионат России 0
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Представитель Тюменской области Александр Логинов и биатлонистка из Свердловской области Светлана Миронова продолжают возглавлять рейтинги Союза биатлонистов России (СБР).

На прошедшем чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) российские спортсмены завоевали одну медаль — бронзовую в мужской эстафете.

Отметим, что состав сборной России на этапы Кубка мира формируется на основе рейтингов СБР.

Рейтинг СБР
Мужчины

1. Александр Логинов (Тюменская область) — 1262
2. Матвей Елисеев (Москва) — 1126
3. Эдуард Латыпов (Башкортостан) — 1073
4. Карим Халили (Москва) — 863
5. Кирилл Стрельцов (Московская область) — 714
6. Семён Сучилов (ХМАО-Югра) — 667
7. Евгений Гараничев — 575
8. Евгений Идинов (оба — Тюменская область) — 547
9. Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра) — 536
10. Василий Томшин (Санкт-Петербург) — 520

Женщины

1. Светлана Миронова (Свердловская область) — 995
2. Ульяна Кайшева (Удмуртская Республика) — 876
3. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО) — 833
4. Анастасия Егорова (Мурманская область) — 780
5. Валерия Васнецова (Пермский край) — 759
6. Наталья Гербулова (Красноярский край) — 755
7. Евгения Павлова (Новосибирская область) — 714
8. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) — 698
9. Татьяна Акимова (Тюменская область) — 684
10. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 660

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