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Привалов — о ЧМ по биатлону: постоянное требование медалей привело к их отсутствию

Привалов — о ЧМ по биатлону: постоянное требование медалей привело к их отсутствию
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Призёр Олимпийских игр, почётный вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Привалов высказал мнение, что сборная России не смогла хорошо выступить на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения), потому что находилась под постоянным давлением со стороны прессы и бывших спортсменов.

На чемпионате мира в Поклюке российские биатлонисты в 12 гонках завоевали одну бронзовую медаль — в мужской эстафете.

«Давление, которое исходило от телекомментаторов, журналистов и бывших биатлонистов, сильно повлияло на команду. Постоянное требование медалей привело к их отсутствию. В биатлоне помимо бега и стрельбы есть ещё психологическое состояние. Жутко задавили сборную своим давлением. Вот слушаю заключения разных экспертов, но даже самый опытный биатлонист не может понять всю специфику этого вида спорта, если он не работал тренером. Он не может вникнуть без опыта на тренерской должности», — приводит слова Привалова РИА «Новости».

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