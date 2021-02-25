Дмитрий Губерниев — о высказывании Привалова: давление повышаю я! Всем ясно?
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание призёра Олимпийских игр, почётного вице-президента Союза биатлонистов России Александра Привалова о причинах неудачного выступления сборной России на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Сборная России завоевала всего одну медаль — бронзу в мужской эстафете.
Привалов в интервью сказал: «Давление, которое исходило от телекомментаторов, журналистов и бывших биатлонистов, сильно повлияло на команду. Постоянное требование медалей привело к их отсутствию».
«Давление повышаю я! Всем ясно?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Первое место в медальном зачёте заняла сборная Норвегии. В её активе 7 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые награды.
Губерниев: ЧМ по лыжным гонкам ещё толком не стартовал, а все уже обсуждают комментатора
Рекомендуем вам
- 25 февраля 2021
-
08:20
-
00:01
- 24 февраля 2021
-
21:35
-
21:05
-
21:00
-
20:19
-
16:40
-
16:36
-
14:15
-
14:12
-
13:00
-
12:45
-
11:00
-
10:33
-
08:46
-
08:22
-
00:12
-
00:08
- 23 февраля 2021
-
22:53
-
22:40
-
20:05
-
19:25
-
18:41
-
14:01
-
08:34
-
08:28
- 22 февраля 2021
-
22:07
-
20:49
-
18:35
-
16:12
-
15:28
-
15:21
-
14:30
-
14:15
-
14:12
Партнерский контент
Рекомендуем вам