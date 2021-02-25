Дмитрий Губерниев — о высказывании Привалова: давление повышаю я! Всем ясно?

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание призёра Олимпийских игр, почётного вице-президента Союза биатлонистов России Александра Привалова о причинах неудачного выступления сборной России на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Сборная России завоевала всего одну медаль — бронзу в мужской эстафете.

Привалов в интервью сказал: «Давление, которое исходило от телекомментаторов, журналистов и бывших биатлонистов, сильно повлияло на команду. Постоянное требование медалей привело к их отсутствию».

«Давление повышаю я! Всем ясно?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Первое место в медальном зачёте заняла сборная Норвегии. В её активе 7 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые награды.