Орлов: российские биатлонисты побеждали с допингом, сейчас надо очиститься

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о проблемах, которые мешают развиваться российскому биатлону.



«Мы часто говорим о проблеме допинга в России, но до сих пор основные нарушители не отстранены от спорта. Ну если такая общественность спортивная, то там всё равно допинг процветает. Правда, уже не в таких масштабах. Сейчас все задаются вопросом: а что с нашим биатлоном? Ну а почему наш биатлон должен быть таким сильным, как норвежский? У нас же подготовительная система уступает, нет резерва, нет второй команды, нет сильной молодёжи. Кто-то отдельно выступает, но нет системы подготовки биатлонистов. И перестали принимать допинг. До этого-то побеждали с допингом. Ловили нас. Помните, сколько было нарушений в биатлоне? Поэтому надо сейчас спокойно работать и дожидаться успехов. Надо найти талантливых тренеров, а то обойма всё та же, которая участвовала в хитрых схемах. Надо очиститься. Это очень серьёзная история.



Сейчас вот легкоатлетам не разрешили участвовать в зимних европейских соревнованиях. Это результат работы ВФЛА. Наконец-то убрали этого Шляхтина, которого ещё Мутко в своё время поставил в лёгкую атлетику. Это чиновник из Самарской области. Где он его нашёл? Зачем? Для чего? Этот Шляхтин всё крутился, эти все его креатуры, назначения. Его убрали спустя столько времени. Но сейчас уже олимпийское сообщество сделало заключение, что он вообще не имеет права приближаться к лёгкой атлетике. Ну дождались этого. Ну что это за показатель? Какие-то ещё люди с ним работали, им назначенные. У нас же какая система? Один человек пошёл, другие за ним — вот это его команда. Всю эту команду как-то надо отстранить. Надо работать. Должно быть очищение», — сказал Орлов в эфире радиостанции Эхо Москвы в Санкт-Петербурге.

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