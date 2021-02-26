Главный тренер сборной России по биатлону пропустит этапы Кубка мира в Нове-Месте

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский по состоянию здоровья не сможет присутствовать на мартовских этапах Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от Союза биатлонистов России (СБР).

Напомним, во время чемпионата мира по биатлону в Поклюке (Словения) 67-летний Польховский побывал в госпитале. До этого он перенёс коронавирусную инфекцию. Сообщается, что в ближайшее время Польховский должен пройти углублённое медицинское обследование.

В марте в Нове-Месте пройдут сразу два этапа сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону: с 4 по 7 и с 11 по 14 марта. Сезон завершится 21 марта в Эстерсунде (Швеция).

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