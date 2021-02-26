Главный тренер сборной России по биатлону пропустит этапы Кубка мира в Нове-Месте
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский по состоянию здоровья не сможет присутствовать на мартовских этапах Кубка мира в Нове-Месте (Чехия). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от Союза биатлонистов России (СБР).
Напомним, во время чемпионата мира по биатлону в Поклюке (Словения) 67-летний Польховский побывал в госпитале. До этого он перенёс коронавирусную инфекцию. Сообщается, что в ближайшее время Польховский должен пройти углублённое медицинское обследование.
В марте в Нове-Месте пройдут сразу два этапа сезона-2020/2021 Кубка мира по биатлону: с 4 по 7 и с 11 по 14 марта. Сезон завершится 21 марта в Эстерсунде (Швеция).
Рекомендуем вам
- 26 февраля 2021
-
14:57
-
13:19
-
09:40
-
09:29
-
09:11
- 25 февраля 2021
-
17:37
-
08:20
-
00:01
- 24 февраля 2021
-
21:35
-
21:05
-
21:00
-
20:19
-
16:40
-
16:36
-
14:15
-
14:12
-
13:00
-
12:45
-
11:00
-
10:33
-
08:46
-
08:22
-
00:12
-
00:08
- 23 февраля 2021
-
22:53
-
22:40
-
20:05
-
19:25
-
18:41
-
14:01
-
08:34
-
08:28
- 22 февраля 2021
-
22:07
-
20:49
-
18:35
Партнерский контент
Рекомендуем вам